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    Trabzon'da gençlerin silahlı kavgası: 2 ölü

    Sürmene'de kameriyede Muhammet H.'nin tabancaya vurduğu Uğurcan Bayraktar ve Mertcan Aygün hayatını kaybetti, Harun Demir ise yaralandı.
    • 15.07.2022 - 14:45
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    Trabzon'da gençlerin silahlı kavgası: 2 ölü

    Trabzon'un sürmene ilçesinde öğle saatlerinde çay işletmesine ait kameriyede besicilik yapan 25 yaşındaki Muhammet H., bilinmeyen nedenle husumetli olduğu Uğurcan Bayraktar, Harun Demir ve Mertcan Aygün ile tartıştı.

    DHA'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet H., tabancayla 3 kişiye ateş ederek kaçtı.

    Mermilerin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etmesiyle kanlar içinde kalan 3 arkadaş yaralandı.

    İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    2 genç hastanede hayatını kaybetti

    Tedaviye alınan yaralılardan 24 yaşındaki Uğurcan Bayraktar ve 22 yaşındaki Mertcan Aygün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Diğer yaralı 20 yaşındaki Harun Demir'in tedavisi sürerken, olay yerinden çevredeki bir otomobile de ateş açarak kaçan şüpheli Muhammet H., ilçe emniyet müdürlüğüne teslim oldu.

    Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Trabzon da gençlerin silahlı kavgası: 2 ölü #1

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