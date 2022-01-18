Trabzon'da Gürcü hamsisi, fiyatları düşürdü

Gürcü hamsilerinin tezgahlarda yerini almasıyla, fiyatlarda düşüş yaşandı. Birkaç gün öncesine kadar kilogram fiyatı 80 TL olan hamsinin fiyatı, 25 TL'ye kadar düştü.

Trabzon’da, Gürcü hamsileri tezgahlarda yerini almaya başladı.

Sezon başlarında bol görülen ve kilosu 10 TL’den satılan hamsi, aralık ayı ortalarında birden kaybolurken, umutları Gürcistan’dan gelecek hamsiye bırakmıştı.

Türk balıkçılar tarafından avlanan hamsilerin tezgahlara gelmesiyle, kilogram fiyatının 80 liradan 25-30 liraya düştüğü görüldü.

“15-20 GÜN DAHA DEVAM EDER”

Balıkçılık yapan esnaflarından Süleyman Çakır, Gürcü hamsisinin bol olmasının hem kendilerini hem de vatandaşı memnun ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hamsi en son bir ay önce bol idi. Şu anda hamsi Gürcistan’dan geliyor kilosunu 30 TL’den satıyoruz. Hamsinin bol olması vatandaşı da bizi de sevindirdi. Hamsi bir aydan fazla pek yoktu. Hamsi 15-20 gün daha devam eder diye düşünüyorum. Aylar üzerine ilk defa böyle hamsi geldi. Daha önce az geliyordu dolayısıyla fiyatı da 50-60 TL’den aşağı değildi.”





“FİYATLAR DÜNE GÖRE BİRAZ DAHA UCUZ”

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise, “Hamsi bir, bir buçuk ay önce boldu daha sonra birden kayboldu. Ocak ayının ilk günlerinde Gürcistan’dan hamsi bekledik, ancak ilk kez bugün geldi. Hamsinin kilosunu 30 TL’den satıyoruz. Dolayısıyla daha önce 50-60 TL’den satılıyordu Gürcistan’dan gelmesiyle birlikte fiyatlar geriledi. Temennimiz bundan sonra bol olması. Dün balık pek yoktu yetiştirme balıkları sattık. Çinekop 60 TL, mezgit 60 TL, istavrit 30 TL, hamsi 25-30 TL. Fiyatlar düne göre biraz daha ucuz.” diye konuştu.

“BİR BUÇUK AYDAN BERİ HAMSİ YEDİĞİMİZ YOK”

Vatandaşlardan Şaban Ercelep de, “Bir buçuk aydan beri hamsi yediğimiz yok. İlk kez bu kadar bol ve güzel. En son Aralık ayında hamsi almıştım o zaman kilosu 10 TL idi. En çok tercih ettiğimiz balık hamsi ile istavrit.” şeklinde konuştu.

15 TON HAMSİ GELDİ

Öte yandan Trabzon Toptancı Balık Hali'ne bugün itibariyle 15 ton kadar hamsi geldi. Bu miktarın son 1 ayın en yükseği olduğu belirtildi.