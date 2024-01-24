Trabzon'da havaya ateş açıp sosyal medyadan paylaştı: Cezadan kaçamadı Arabadan inip havaya ateş açtığı anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, ekipleri tarafından gözaltına alınırken 16 bin 644 lira idari para cezası uygulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Trabzon'un Araklı ilçesinde silah sesleri yükseldi.

Park ettiği otomobilden inen sürücü A.B., belinden 2 tabanca çıkardı.

Havaya ateş açtı

Önce biri ile havaya ateş eden A.B., sonra diğer tabanca ile ateş etmeye devam etti.

Polis ekipleri, havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücüyü tespit etti.

Evinde 2 kurusıkı ele geçirildi

Ekipler tarafından kısa süre içinde yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 kurusıkı silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücüye 16 bin 644 lira idari para cezası uygulanıp, 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek', 'korku ve panik yaratmak' suçlarından da adli işlem başlatıldı.

O anları sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerde, sürücünün müzik eşliğinde araçtan inip, belinden çıkardığı tabancalar ile havaya ateş ettiği, o anları kayda alan kişinin de 'Anlatmaya gerek yok, işte görüyorsunuz.' dediği yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)