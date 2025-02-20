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DHA

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında yoğun kar yağışının ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi hızla sürüklenerek Necdet Sofuoğlu’na ait iki katlı ahşap evin girişini kapladı.

EVDE MAHSUR KALDILAR

O sırada evde bulunan Necdet Sofuoğlu ve eşi, dışarı çıkamayarak mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla pencereyi kullanarak Sofuoğlu çiftini güvenli bir şekilde tahliye etti.

Olayın ardından Sofuoğlu ailesi, yakınlarının yanına yerleştirilirken, heyelanın etkilediği bölge ve ev havadan dron ile görüntülendi.