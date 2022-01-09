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    Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu

    Jandarma ekipleri tarafından yapılan 'horoz dövüşü' baskınında yakalanan 29 kişiye idari işlem yapılırken, dövüş yaptırılan alan mühürlendi.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 14:41
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    Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu

    Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Of'un Kaban Mahallesi'nde C.A. (49) isimli şahsın evinde horoz dövüşü yaptırılacağı bilgisine ulaşıldı.

    HOROZ DÖVÜŞÜ BASKINI

    Jandarma ekipleri tarafından eve yapılan baskında horoz dövüştürmek amacıyla düzenlenen bir alanda horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edilen 29 kişi yakalandı.

    29 KİŞİYE İDARİ İŞLEM

    Yakalanan 29 şahsa idari işlem yapılırken, horoz dövüşü yaptırılan alan mühürlenerek kapatıldı.

    C.A.'ya kumar oynatmak ve kumar oynatmaya yer temin etmekten adli işlem uygulanırken, horoz dövüşü yaptırılan alanda karantina kurallarını ihlal eden 1 şahsa da idari para cezası kesildi.

    Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu #1

    Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu #2


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