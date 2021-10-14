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- Trabzon’da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
Trabzon’da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
Çağlayan Mahalle’sinde, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 1 kilo esrar, 5 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
- DHA
- 14.10.2021 - 16:05
- Güncelleme : 14.10.2021 - 16:22
Trabzon’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çağlayan Mahallesi’ndeki bir evde 'uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı' bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
ELE GEÇİRİLENLER
Eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 40 gram esrar, 5 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyon anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Trabzon’da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen İ.T. ve A.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.