Euro
10.6566
1.07%
Dolar
9.173
1.05%
Altın
529.18
1.07%
Borsa
1.417
0.24%
Bitcoin
524.758
5.37%
EXEN Coin
21.85
-0.68%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Trabzon’da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

    Çağlayan Mahalle’sinde, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 1 kilo esrar, 5 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon’da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

    Trabzon’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Çağlayan Mahallesi’ndeki bir evde 'uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı' bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 40 gram esrar, 5 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

    Operasyon anları saniye saniye kameraya yansıdı.

    Trabzon’da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada 

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen İ.T. ve A.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

    Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

    Trabzon’da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada #1

    Trabzon’da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir