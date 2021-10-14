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Trabzon’da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

Trabzon’da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

Çağlayan Mahalle’sinde, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 1 kilo esrar, 5 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.