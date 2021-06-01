Trabzon’da kalede fotoğraf çekilmek istedi, surlardan düştü

Kaleye çıkan 17 yaşındaki genç, fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybedip düştü. Arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’dan memleketi Trabzon’un Sürmene ilçesine giden 17 yaşındaki Recep Aydın, Ortamahalle’de bulunan kaleye çıktı.

Burada fotoğraf çekme isterken dengesini kaybedince, tarihi surlardan yere düştü.

Ağır yaralanan genç için bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Gence ulaşmak için ormanlık ve yamaç arazide çalışmalar başlatıldı.

Ekipler gence ulaştıktan sonra, çevredeki vatandaşların yardımı ile sedyeye koydu.

AYAĞININ KIRILDIĞI BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, Aydın’ın ayağının kırıldığı belirlendi.

Ambulansa alınan Aydın, hastaneye kaldırıldı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.