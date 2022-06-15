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    Trabzon'da kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti

    Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde okulda kalp krizi geçiren 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil, hayatını kaybetti.
    • 15.06.2022 - 18:20
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 18:36
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    Trabzon'da kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti

    Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil (7), derste bir anda fenalaştı.

    Sınıf öğretmeni, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları, Alperen’in kalp krizi geçirdiğini belirledi.

    Kalp hastası olduğu öğrenildi

    Kalp hastası olduğu öğrenilen Alperen, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    İHA'ya göre 7 yaşındaki Alperen, Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Trabzon da kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti #1


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