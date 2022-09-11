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    Trabzon'da kalp krizi geçiren kuzenini hastaneye götüren kişi de kalp krizi geçirdi

    Trabzon Araklı'da yemek yerken kalp krizi geçiren kuzenini aracıyla hastaneye yetiştirmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi, yolda kalp krizi geçirdi. İki kuzen hayatını kaybetti.
    • 11.09.2022 - 00:27
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    Trabzon'da kalp krizi geçiren kuzenini hastaneye götüren kişi de kalp krizi geçirdi

    Trabzon'un Araklı ilçesi Çukurçayır mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki İsmail Yılmaz yemek yerken aniden fenalaşarak yere düştü.

    Kuzeninin kalp krizi geçirdiğini gören 57 yaşındaki amca oğlu Hüsnü Yılmaz aile fertlerinin de yardımı ile hemen aracıyla kuzenini mahallerine gelen ambulansa ulaştırmak için yola çıktı.

    Kalp krizi geçiren iki kuzen hayatını kaybetti

    İsmail Yılmaz’ı mahalleye gelen ambulansa yetiştiren Hüsnü Yılmaz, bu sırada aracını yol kenarına çektiği sırada aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Hüsnü Yılmaz ve kuzeni birlikte kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.

    İHA'nın haberine göre, Hüsnü Yılmaz ve İsmail Yılmaz’ın yarın ikindi namazı sonrasında ilçenin Çukurçayır mahallesinde toprağa verilecekleri öğrenildi. İsmail Yılmaz’ın 2, Hüsnü Yılmaz’ın ise 5 çocuğu olduğu öğrenildi.

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