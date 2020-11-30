Sabah saatlerinde akaryakıt istasyonu girişinde bozulan kamyonetini tamir etmeye çalışan sürücü, AFAD aracının kamyonete açrparak ikiye ayırmasıyla savruldu. O anlar kameraya yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi'nde, Burak Aydın yönetimindeki 61 SC 744 plakalı kamyonet seyir halindeyken bozuldu.

Kamyoneti akaryakıt istasyonun girişine park eden Aydın, kamyoneti tamir etmek için araçtan indi.

Kamyoneti tamir ederken, aynı yoldan seyir halinde bulunan AFAD ekibinin aracı kamyonete çarptı.

KASASI ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle Burak Aydın savrulurken, kamyonetin kasası yerinde çıkarak istasyonun içerisine girdi.

Trabzon'da kamyonetin ikiye bölündüğü kaza kamerada VİDEO

ŞOFÖR SAVRULDU

Savrularak kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtulan Aydın’ın yanına gelen istasyon çalışanları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan Burak Aydın ve AFAD ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.





KAMERAYA YANSIDI

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, akaryakıt istasyonun meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



