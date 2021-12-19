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    Trabzon'da kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı

    İnşaat malzemeleri taşıyan tırın tünelde devrilmesi nedeniyle kapatılan Karadeniz Sahil Yolu, 5 saat süreden sonra normale döndü.
    • AA
    • 19.12.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 14:14
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    Trabzon'da kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı

    Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Tüneli'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, A.B. yönetimindeki yabancı plakalı tır, sabah saatlerinde devrildi.

    TÜNEL TRAFİĞE KAPATILDI

    İnşaat malzemeleri taşıyan tırın kaldırılması için polis, yolun Trabzon-Rize istikametini trafiğe kapatılmıştı.

    NORMALE DÖNDÜ

    Bir süre alternatif güzergahlardan sağlanan ulaşım, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından 5 saat sonra trafik akışı sağlandı.

    Trabzon'da kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı VİDEO

    Trabzon da kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı #1

    Trabzon da kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı #2

    Trabzon da kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı #3

    Trabzon da kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı #4

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