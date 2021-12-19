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- Trabzon'da kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı
Trabzon'da kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı
İnşaat malzemeleri taşıyan tırın tünelde devrilmesi nedeniyle kapatılan Karadeniz Sahil Yolu, 5 saat süreden sonra normale döndü.
- AA
- 19.12.2021 - 14:02
- Güncelleme : 19.12.2021 - 14:14
Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Tüneli'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, A.B. yönetimindeki yabancı plakalı tır, sabah saatlerinde devrildi.
TÜNEL TRAFİĞE KAPATILDI
İnşaat malzemeleri taşıyan tırın kaldırılması için polis, yolun Trabzon-Rize istikametini trafiğe kapatılmıştı.
NORMALE DÖNDÜ
Bir süre alternatif güzergahlardan sağlanan ulaşım, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından 5 saat sonra trafik akışı sağlandı.
Trabzon'da kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı VİDEO