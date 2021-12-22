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Trabzon’da kar yağışı etkili oluyor

Trabzon’da kar yağışı etkili oluyor

Trabzon’da şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Doğu Karadeniz Bölgesi kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.