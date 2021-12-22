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    Trabzon’da kar yağışı etkili oluyor

    Trabzon’da şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Doğu Karadeniz Bölgesi kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 18:32
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 18:35
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    Trabzon’da kar yağışı etkili oluyor

    Trabzon’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda ilerlemekte güçlük çekerken Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekipler de kapalı olan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

    YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ BULDU

    Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken şehir merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

    EKİPLER TEYAKKUZDA

    Öte yandan kar yağışı nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiği belirtildi.

    Trabzon’da kar yağışı etkili oluyor VİDEO

    Trabzon’da kar yağışı etkili oluyor #1

    Trabzon’da kar yağışı etkili oluyor #2

    Trabzon’da kar yağışı etkili oluyor #3

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