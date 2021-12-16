Trabzon'da kardeşini öldüren şahıs tutuklandı

7 yıl önce tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren Sami Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak, 23 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası kararıyla cezaevine gönderildi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde 8 Mart 2014 günü, Hayrettin Ç. (28) ve Sami Ç. (39) isimli kardeşler arasında tartışma yaşandı.

KARDEŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesiyle ağabey Sami Ç., belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile kardeşine ateş etti.

MAHKEME SÜRESİNCE SERBEST BIRAKILDI

Hayrettin Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi kayıplara karıştı. Cinayetin ardından kaçan ve bir gün sonra jandarmaya teslim olan Sami Ç., cezaevine gönderildi.

Bir süre cezaevinde kalan Sami Ç., devam eden mahkeme sürecinde serbest kaldı.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan ağabey Sami Ç., 7 yıl sonra Derecik Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

23 YIL 2 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sonucunda ağabey Sami Ç. hakkında 23 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Sami Ç., cezaevine teslim edildi.