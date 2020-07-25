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Araklı ilçesinde bu gece meydana gelen trafik kazasında çay yüklü kamyona arkadan çarpan araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Trabzon istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Yasin Ustaömer yönetimindeki araç, Araklı ilçesi Kalecik Tüneli girişinde önünde seyreden Erkan T. yönetimindeki 28 K 9024 plakalı çay yüklü kamyona arkadan carptı.

Kazada araç sürücüsü Yasin Ustaömer (30), Yasin Şener Tüzenli (22) ve Oğuzhan Baytürk kaza yerinde hayatını kaybederken, kimliği belirlenemeyen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.





KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kaza sırasında otomobilde bulunan bir köpeğin de öldüğü tespit edilirken, kaza nedeniyle Trabzon-Rize istikametinde ulaşım bir süre durdu.

Kaza yapan araçta alkol şişeleri bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Trabzon'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti VİDEO









