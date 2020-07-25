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    Trabzon'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

    Araklı ilçesinde bu gece meydana gelen trafik kazasında çay yüklü kamyona arkadan çarpan araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 05:51
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    Trabzon'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

    Trabzon istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Yasin Ustaömer yönetimindeki  araç, Araklı ilçesi Kalecik Tüneli girişinde önünde seyreden Erkan T. yönetimindeki 28 K 9024 plakalı çay yüklü kamyona arkadan carptı.

    Kazada araç sürücüsü Yasin Ustaömer (30), Yasin Şener Tüzenli (22) ve Oğuzhan Baytürk kaza yerinde hayatını kaybederken, kimliği belirlenemeyen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

    Trabzon'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti #1

    KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

    Kaza sırasında otomobilde bulunan bir köpeğin de öldüğü tespit edilirken, kaza nedeniyle Trabzon-Rize istikametinde ulaşım bir süre durdu.

    Kaza yapan araçta alkol şişeleri bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

    Trabzon'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti VİDEO


    Trabzon'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti #2

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