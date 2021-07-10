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    Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı

    Bülent Kaşıkçı idaresindeki kamyon, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazanın ardından Kaşıkçı, yaralı halde kaybolan 15 bin doları aradı.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 15:03
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    Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı

    Trabzon’un Of ilçesine bağlı Cumapazarı Mahallesi'nde, özel bir inşaat şirketinde çalışan Bülent Kaşıkçı idaresindeki kamyon sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Yoldan çıkan kamyon Solaklı deresine uçtu.

    Kaşıkçı, kendi imkanları ile kamyondan çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    AMBULANSA BİNMEDİ

    Kaşıkçı, yanındaki 15 bin doların kaybolduğunu fark edince uzun süre ambulansa binmedi.

    Bir süre kaybolan parayı arayan Kaşıkçı’nın kan kaybının artması üzerine sağlık ekipleri duruma müdahale etti.

    Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı #1

    MESAİ ARKADAŞLARI DOLARLARI ARADI

    Ambulansa alınan Kaşıkçı, Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Sürücünün ardından olay yerine gelen mesai arkadaşları kayıp dolarları aradı.

    Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı #2

    “BARİYERLERİ KIRARAK DEREYE UÇTU”

    Kazaya tanık olan Yunus İsleyen, olay anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    “Arabamla geliyordum. Arkamda baktım kamyon bariyerleri kırarak dereye uçtu. Ekiplere haber verdik.”

    Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı VİDEO

    Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı #3

    Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı #4

    Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı #5

    Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı #6

    Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı #7

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