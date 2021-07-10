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- Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı
Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı
- DHA
- 10.07.2021 - 15:03
Trabzon’un Of ilçesine bağlı Cumapazarı Mahallesi'nde, özel bir inşaat şirketinde çalışan Bülent Kaşıkçı idaresindeki kamyon sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yoldan çıkan kamyon Solaklı deresine uçtu.
Kaşıkçı, kendi imkanları ile kamyondan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AMBULANSA BİNMEDİ
Kaşıkçı, yanındaki 15 bin doların kaybolduğunu fark edince uzun süre ambulansa binmedi.
Bir süre kaybolan parayı arayan Kaşıkçı’nın kan kaybının artması üzerine sağlık ekipleri duruma müdahale etti.
MESAİ ARKADAŞLARI DOLARLARI ARADI
Ambulansa alınan Kaşıkçı, Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücünün ardından olay yerine gelen mesai arkadaşları kayıp dolarları aradı.
“BARİYERLERİ KIRARAK DEREYE UÇTU”
Kazaya tanık olan Yunus İsleyen, olay anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Arabamla geliyordum. Arkamda baktım kamyon bariyerleri kırarak dereye uçtu. Ekiplere haber verdik.”
Trabzon’da kazanın ardından kaybolan 15 bin dolarını aradı VİDEO