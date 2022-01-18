Trabzon’da, kendi yaptığı kar küreme aracıyla yolları açtı

Hurda malzemelerden kar küreme aracı yapan Demircioğlu, karla kaplı mahalle yollarını temizledi. Demircioğlu aracın, 15-20 santimetreye kadar karı temizleyebildiğini söyledi.

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Keler Mahallesi’nde yaşayan Neşat Demircioğlu (44), kar yağışının yolları kapatması üzerine kar küreme aracı yapmaya karar verdi.

Demircioğlu, gece yarısından sonra, 3-4 saatte kar küreme aracını yaptığını söyledi. Hurda malzemeler kullanan Demircioğlu, aracı yaklaşık 100 TL gibi bir harcama ile yaptığını belirtti. Kar küreme aracıyla 15-20 santim karı rahatça temizlediğini belirten Demircioğlu, mahallesinin bütün yollarını aracıyla rahatça açtığını söyledi.

“BU PROJE YAKLAŞIK 10 YILDIR AKLIMDA”

Yaptığı işle belediyenin de işini hafiflettiğini belirten Neşat Demircioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Mahallemiz ilçe merkezine 30 kilometre uzakta. Kar yağdığı zaman yollar hemen kapanıyor. Bunun için kendi imkanlarımla böyle bir araç yapmaya karar verdim. Kar bir anda yağdığı için belediyemizin her yere yetişmesi doğal olarak mümkün olmuyor. Belediyemizin de işini hafifletmek için böyle bir şey yaptım. 15 santimetre kardan dolayı belediyemiz sürekli buraya gelemez. Kendi mahallemizin yollarını bu araçla açtık. Bu proje yaklaşık 10 yıldır aklımda. Küçük bir tamir dükkanım var. Tek başıma yaptım bunu. Hurda malzemeler kullandım. Kriko, cam sileceği motoru, küçük bir akü, demir, sac ve ahşap kullandım. Akü vardı bende. Silecek motoruna para harcadım. Sadece 100 TL harcayarak bu aracı yaptım. Kamyonetim 1995 model.





"KARADENİZ İNSANININ AKLINA HER ŞEY GELİR"

Sosyal medyada bu görüntüleri paylaşınca tebrik edenler oldu. Bizim mahallenin yollarını da aç diyenler oldu. Karadeniz insanının aklına her şey gelir. ’Karadenizlilerin kafası 12.00’den sonra çalışmaz’ konusuna gelince ben bunu gece 24.00’ten sonra yaptım. Gece yatmadım bunu yaptım. 3-4 saatte yaptım bunu. 15-20 santimetre karı rahatlıkla temizleyebiliyor. Yolları açtık fakat yakıt pahalı olduğu için arabasını fazla kullanan yok.”