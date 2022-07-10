Trabzon'da kestikleri ağacın altında kalan baba ve oğuldan acı haber geldi

Ağaç kesitimi esnasında ağacın altında kalan 72 yaşındaki baba Yusuf Yılmaz ve 48 yaşındaki oğlu Sezgin Yılmaz hayatını kaybetti.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesindeki Üzümözü Mahallesi'nde 72 yaşındaki Yusuf Yılmaz, 48 yaşındaki oğlu Sezgin Yılmaz ile ağaç kesmeye başladı.

Baba ve oğul, kesim esnasında ağacın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağacın altınada kalan baba ve oğul yaşamını yitirdi

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağacın altından çıkartılan Yusuf Yılmaz ve Sezgin Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre; baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.