Trabzon'da kızlarını öldüren müezzinin, eşine kuma teklif ettiği ortaya çıktı

Çay bahçesine götürdüğü 3 kızını silahla öldüren Müezzin Emre Göktaş’ın, eşine "Sen erkek doğuramayacaksın" diyerek kuma teklif ettiği ortaya çıktı.

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi’nde, Of Müftülüğü’nde müezzin olan Emre Göktaş, 31 Ağustos 2021’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 3 kızını öldürdüğünü ihbar etti.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekileri, çay bahçesinde yerde kanlar içinde yatan Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş (4) kardeşlerin başlarından tabancayla vurularak öldürüldüğünü gördü.

Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi.

Baba Göktaş, olay yerinde suç aleti silahla gözaltına alınarak altsoydan akrabayı kasten öldürmek suçundan tutuklandı.

“Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum”

Mahkemedeki ifadesinde, kızlarının kendisine cephe aldığını öne süren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum.”

Emre Göktaş hakkında iddianame hazırlığı süreci sürerken, eşi Sibel Göktaş da avukatı Selim Burak Özdemir aracılığıyla boşanma davası açtı.

Tek celsede boşandılar

Evliliğinde yaşadığı sorunları avukatı aracılığıyla dilekçeyle sunan Sibel Göktaş, bir an önce boşanabilmek için nafaka ve tazminat da talep etmedi.

Of Aile Mahkemesi’nde açılan davanın ilk celsesinde, evlilik birlikteliğinin temelinden sarsıldığına karar veren hakim, çiftin boşanmasına hükmetti.

“Sen erkek doğuramayacaksın”

Aile mahkemesine sunulan, talep ve gerekçelerin yer aldığı avukat dilekçesinde Sibel Göktaş'ın evlilik süresi zarfında, eşi tarafından baskı ve tehdit altında kaldığı, psikolojik şiddet gördüğüne yer verildi.

Dilekçede tutuklu Göktaş’ın eşine kuma girişiminde bulunup, “Sen erkek doğuramayacaksın. Ya da sakat kalacaksın. Ben genç bir kadınla evleneyim. Onu nikahlarım sana da ev işlerinde yardım eder; kardeş kardeş geçinirsiniz.” dediği öğrenildi.

Lüks harcamalarla çocuklarını ihmal ettiği öne sürüldü

Dilekçede ayrıca kuma teklifi kabul edilmeyen, sorunlar yaşadığı eşi ve ailesine tehditlerde bulunduğu öne sürülen Emre Göktaş'ın 2 kez saç ektirip burun estetiği yaptırdığı ve lüks harcamalarla çocukları ve aile giderleriyle hiç ilgilenmediği de iddia edildi.