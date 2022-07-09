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    Trabzon’da kolonya faciaya yol açıyordu

    Bir markette küçük çocuğun ateşe verdiği kolonyanın sıçradığı kişi yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 09.07.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 12:23
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    Trabzon’da kolonya faciaya yol açıyordu

    Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'ndeki bir markete giden yaşı küçük çocuk, masanın üzerine kolonya döktü.

    Bununla da kalmayan çocuk döktüğü kolonyayı ateşe verdi.

    Market sahibini yakıyordu

    Oyun oynamayı sürdüren çocuk, bir kez daha kolonya dökünce alevler market sahibi Doğukan Kaya'nın üzerine sıçradı.

    Doğukan Kaya, alev alan tişörtünü çıkartarak yanmaktan son anda kurtuldu.

    Kolonya faciaya yol açıyordu, yanmaktan son anda kurtuldu VİDEO

    “Şoke oldum”

    İHA’ya konuşan market sahibi, “Burada oturuyorduk. Bir ağabeyimizin oğlu kolonyayı aldı masanın üstünde yaktı. Sonra küçük bir ateş çıktı. Ateşin üzerine tekrar kolonyayı dökünce ateş bana sıçradı. Tişörtüm naylon olduğu için bir anda alev oldu. O anda sağa sola gittim, sonra tişörtü çıkarttım. Yoksa komple yanacaktım. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Şoke oldum. İnsan tedirgin oluyor. Çok şükür hastanelik bir durum olmadı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız.” dedi.

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