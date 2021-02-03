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    Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangın çıktı

    Beşikdüzü ilçesinde akaryakıt istasyonunun LPG dolum pompasında çıkan yangın korku yarattı.
    • İHA
    • 03.02.2021 - 05:06
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 05:24
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    Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangın çıktı

    Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen bir sebepten yakıt ikmali sırasında LPG dolum pompasında yangın çıktı.

    İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDEHALE ETTİ

    Yangını fark eden çalışanlar durumu 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, pompadan yükselen yangına müdahale etti.

    Kısa sürede söndürülen yangında faciadan dönülürken, akaryakıt istasyonu ve otomobilde hasar meydana geldi.

    O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangın çıktı İZLE


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