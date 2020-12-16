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    Trabzon'da korona tedavisi görürken doğum yapan anne hayatını kaybetti

    Tedavi gördüğü hastanede 28 haftalık bebeğini sezaryenle dünyaya getirmek zorundan kalan Merve Aygüneş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 16.12.2020 - 15:19
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 16:24
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    Trabzon'da korona tedavisi görürken doğum yapan anne hayatını kaybetti

    Trabzon'da yaşayan Doktor Ahmet Uğur Aygüneş ve hamile eşi Merve Aygüneş koronavirüse yakalandı.

    Aygüneş çifti test sonucunun ardından Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Dr. Aygüneş tedavisinin ardından sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olurken, hamile eşinin ise durumu kötüleşti.

    6 AYLIK BEBEĞİ ERKEN DOĞUMLA ALINDI

    Yapılan tetkikler sonucu doktorlar, yaklaşık 6 aylık bebeğin sezaryenle alınmasına karar verdi. Gerçekleştirilen operasyonla, Merve Aygüneş’in bebeği dünyaya geldi.

    ANNE HAYATINI KAYBETTİ

    Erken doğum yapmak durumunda kalan Aygüneş yoğun bakım ünitesine alınırken, bebeği ise kuvöze koyuldu. Entübe edilen Merve Aygüneş, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

    Trabzon da korona tedavisi görürken doğum yapan anne hayatını kaybetti #1

    DEFNEDİLDİ

    İki çocuk annesi Merve Aygüneş’in ölümü, ailesi, yakın çevresi, komşuları ve arkadaşlarını hüzne boğdu. Merve Aygüneş, Karşıyaka Cami’nde salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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