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    Trabzon’da kredi kartı aidatlarını geri almak için tıkladı, dolandırıldı

    Sosyal medyada gezindiği sırada kredi kartı aidatlarını geri alabileceğine dair bir reklam ilanına tıklayan Trabzonlu, 7 bin 500 TL’den oldu.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 11:10
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    Trabzon’da kredi kartı aidatlarını geri almak için tıkladı, dolandırıldı

    Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan U.A. adlı vatandaş sosyal medyada gezindiği sırada kredi kartı aidatlarını geri alabileceğine dair vurgu yapan bir reklam ile karşılaştı.

    Dolandırıcıların oluşturduğu bu reklam görseline tıklayarak açılan sayfanın bankaya ait isim ve logoyu kullanan taklit sayfa olduğunu anlayamadan kredi kartı bilgilerini ve telefon numarasını giren U.A.’nın, bir süre sonra telefonu çaldı.

    KREDİ KARTININ ŞİFRESİNİ VERDİ

    Bankadan aradığını söyleyen dolandırıcılara aldanan U.A., kredi kartının şifresini telefondaki dolandırıcılara da verince kredi kartından 7 bin 500 TL alışveriş yapıldı.

    Bir süre sonra, harcama yapıldığına dair mesaj aldığı anda dolandırıldığını anlayan U.A., Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

    Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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