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- Trabzon’da kredi kartı aidatlarını geri almak için tıkladı, dolandırıldı
Trabzon’da kredi kartı aidatlarını geri almak için tıkladı, dolandırıldı
- İHA
- 03.04.2021 - 11:10
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan U.A. adlı vatandaş sosyal medyada gezindiği sırada kredi kartı aidatlarını geri alabileceğine dair vurgu yapan bir reklam ile karşılaştı.
Dolandırıcıların oluşturduğu bu reklam görseline tıklayarak açılan sayfanın bankaya ait isim ve logoyu kullanan taklit sayfa olduğunu anlayamadan kredi kartı bilgilerini ve telefon numarasını giren U.A.’nın, bir süre sonra telefonu çaldı.
KREDİ KARTININ ŞİFRESİNİ VERDİ
Bankadan aradığını söyleyen dolandırıcılara aldanan U.A., kredi kartının şifresini telefondaki dolandırıcılara da verince kredi kartından 7 bin 500 TL alışveriş yapıldı.
Bir süre sonra, harcama yapıldığına dair mesaj aldığı anda dolandırıldığını anlayan U.A., Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.