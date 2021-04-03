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Trabzon’da kredi kartı aidatlarını geri almak için tıkladı, dolandırıldı

Trabzon’da kredi kartı aidatlarını geri almak için tıkladı, dolandırıldı

Sosyal medyada gezindiği sırada kredi kartı aidatlarını geri alabileceğine dair bir reklam ilanına tıklayan Trabzonlu, 7 bin 500 TL’den oldu.