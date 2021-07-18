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    Trabzon'da küçük kıza, yarışmadan aldığı bisiklete binerken kamyonet çarptı

    Geçen hafta düzenlenen atletizm yarışmasından kazandığı bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki Zümra, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 13:53
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    Trabzon'da küçük kıza, yarışmadan aldığı bisiklete binerken kamyonet çarptı

    Dün öğle saatlerinde Trabzon'daki eski Sürmene köprüsü mevkisinde Rize yönüne giden R.K. yönetimindeki 06 BFR 357 plakalı kamyonet, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Zümranur Bakırtaş'a çarptı.

    Kazada yaralanan Bakırtaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Tedaviye alınan Zümranur Bakırtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    ATLETİZM YARIŞMASINDAN KAZANDI

    Zümranur Bakırtaş'ın kaza geçirdiği bisikleti, ilçede geçen hafta düzenlenen atletizm yarışmasında kazandığı belirtildi.

    Trabzon da küçük kıza, yarışmadan aldığı bisiklete binerken kamyonet çarptı #1

    Trabzon da küçük kıza, yarışmadan aldığı bisiklete binerken kamyonet çarptı #2

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