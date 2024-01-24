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DHA

Trabzon'un Araklı ilçesi kırsalında, karla kaplanan doğal yaşam alanlarında yiyecek arayışına giren kurtlar, Özgen Mahallesi’ne inip, 4 ahıra girdi.

Kapıları kemirip girdiler, 30 hayvanı telef ettiler

Kurtlar, ahırlardaki 30 küçükbaşı öldürdü. Kurtların bazı ahırlara, kilitli olan kapının ahşap bölümünü kemirerek açtıkları deliklerden girdikleri görüldü.

"Umarız yetkililerimiz bize bir çözüm bulur"

Mahallede besicilik yapan Faik Hancı, şunları söyledi:

Birçok besici arkadaşımızın hayvanları öldü. Tedirgin olunca, uyuyamıyoruz. Her gün farklı ahırdan hayvanların telef olduğu haberi geliyor; can ve malımızın derdine düştük. Umarız yetkililerimiz bize bir çözüm bulur.