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    Trabzon'da lastiği patlayan tır cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

    İçinde 3 kişinin bulunduğu cip, lastik kazası sonucu karşı şeride geçen tırın çarpmasıyla takla atarak devrildi. Cip sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 20.08.2021 - 14:44
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    Trabzon'da lastiği patlayan tır cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

    Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Karadeniz Sahil Yolu Kalecik mevkisinde, Rize yönüne giden Volkan D.'nin kullandığı 61 K 8962 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçti.

    Bunun üzerine tır ile İrfan Yenigün yönetimindeki 61 PY 091 plakalı cip çarpıştı.

    1 ÖLÜ, 3 YARALI

    Takla atarak savrulduğu yol kenarında devrilen cipin sürücüsü İrfan Yenigün olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Deniz A. ve Çağlar Y. ile devrilen tırın sürücüsü Volkan D. ise yaralandı.

    TIRDAKİ MALZEMELER YOLA SAÇILDI

    Tırdaki kömür çuvalları da yola dağılırken; ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafiğe kapanan yoldaki kömürler çevredekiler ile karayolları ve polis ekipleri tarafından kaldırıldı.  Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından 1 saat kapalı kalan yol, yeniden trafiğe açıldı.

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