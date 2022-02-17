Trabzon’da maç sonrası havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Hafta sonu Konyaspor ile oynanan ve 2-1 galibiyetle sonuçlanan karşılaşma sonrasında sevinçlerini havaya silah atarak gösteren 2 kişi, silahları ile birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzonspor-Konyaspor maçı sonrası Vakfıkebir ilçesi Deregözü Mahallesi’nde havaya sevinç gösterisi yapmak amacıyla ateş eden G.D. (41) ve M.A.’yı (46) takibe aldı.

Şahısların tabanca ile havaya ateş ettiği ve bu durumu da sosyal medyalarında video olarak paylaştığı tespit edildi.

ADRESLERİ BELİRLENDİ, ARAMA YAPILDI

Yapılan inceleme sonucunda şahısların ikametleri belirlendi ve o adreslerde arama yapıldı.

Yapılan aramada 1 adet tabanca ve 3 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör, 253 adet tabanca fişeği ve 66 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar da gözaltına alındı.