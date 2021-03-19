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    Trabzon'da maganda kurşunu 2 gence isabet etti

    Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki nişan merasiminde havaya sıkılan kurşunların hedefi olan 2 kuzen, ağır yaralandı.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 09:39
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    Trabzon'da maganda kurşunu 2 gence isabet etti

    Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Gökçeköy Mahallesi'nde yapılan nişan merasiminde Halil D. ile kuzeni Abdurrahim S., kimliği belirlenemeyen biri tarafından nişanda havaya sıkılan kurşunların hedefi oldu.

    Ambulans ile önce Şalpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki genç, daha sonra buradan önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sonrasında ise Trabzon'daki Karadeniz Teknik Ünivresitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Nişan merasiminde havaya açılan ateş sonucu koltuk altından yaralanan Halil D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, kurşun ağzına isabet eden Abdurrahim S.'nin de tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Trabzon da maganda kurşunu 2 gence isabet etti #1

    Trabzon da maganda kurşunu 2 gence isabet etti #2

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