Trabzonda magandalar trafik tabelalarını hedef aldı

Yayla yolları üzerinde bulunan tabelalar silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi.

Trabzon’da kimliği belirsiz magandalar tarafından açılan ateş sonucu hasar gördüğü için yenisi ile değiştirilen yol tabelaları yine aynı akıbete uğradı.

Şalpazarı ilçesine bağlı Sis Dağı Yaylası yolu üzerinde bulunan trafik levhalarında açılan ateş sonucu kurşun delikleri oluşurken, yöre halkı duruma tepki gösteriyor.

LEVHALAR HEDEF TAHTASINA DÖNÜŞTÜ

İnsanların ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için karayollarında bulunan levhaların bilinçsiz kişilerin kurşunlarına hedef olması ekonomik olarak da zarar oluşturuyor.

EKONOMİK ZARARI DA VAR

Her yıl zarar gören yüzlerce levhanın yenilendiğini ve ülke ekonomisine ek maliyet yüklediğini belirten vatandaşlar, levhaları hedef tahtasına dönüştüren magandaların güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi.













