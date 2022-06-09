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    Trabzon'da martıların kavgasını film izler gibi izlediler

    Trabzon'un Of ilçesinde sokak ortasında 2 martının kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmak yerine film izler gibi izlediler.
    • 09.06.2022 - 09:57
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    Trabzon'da martıların kavgasını film izler gibi izlediler

    Trabzon'un Of ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerindeki ara sokakta yerde yürüyen iki martı bir süre sonra birbirleri ile kavga etmeye başladı.

    Martıların çıkardıkları sesleri duyan ve kavgalarını gören çevredeki vatandaşlar film izler gibi martıların kavgasını izlerken, "Döğüşmeyin" diyerek martıların ayrılmasını istediler.

    Bir süre sonra uzaklaştılar

    İHA'ya göre kavgacı martılar bir süre sonra vatandaşların kendilerine seslenmesi ile uçarak sokaktan ayrıldılar.

    Trabzon da martıların kavgasını film izler gibi izlediler #1

    Trabzon da martıların kavgasını film izler gibi izlediler #2


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