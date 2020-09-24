Trabzon’da marulla kandırıp cinsel istismarda bulunan sapığa hapis cezası

Tavşan beslemek için kandırıp otoparka getirdiği küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

2018 yılı mart ayı içerisinde Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir sitede kapıcı ve güvenlik olarak görev yapan A.K., 11 yaşındaki S.’ye okuldan eve dönerken seslenerek “Beni tanımadın mı? Ben senin amcanım. Gel seninle tavşan besleyelim” deyip eline marul tutuşturdu.

Küçük kızı sitenin otoparkına getiren A.K., tavşan beslerken küçük kızın elbiselerini açıp vücudunun çeşitli yerlerine dokundu.

AĞLAYARAK ARKADAŞLARINA ANLATTI

Olayın etkisiyle psikolojisi bozulan küçük kız, ertesi gün okulda ağlayarak durumu arkadaşlarına anlattı.

Korktuğunu söyleyen küçük kız, yaşlı, sakallı birinin kendisini takip ettiğini düşündüğünü söyledi.

‘PSİKOLOJİ İYİ DEĞİL’ RAPORU VERİLDİ

Küçük kızın ailesinin olayı öğrenmesinin ve A.K.’den şikayetçi olmasının ardından, Trabzon Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM), Ş.’nin ifadesine başvurdu.

Ş. ile yapılan görüşmenin ardından hazırlanan Adli Görüşme Değerlendirme Raporu’nda kızın psikolojik sağlığının iyi olmadığı tespit edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Olayın ardından gözaltına alınan ancak daha sonra salıverilen zanlı ile ilgili Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü celsesinde karar verildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını okuyan Cumhuriyet savcısı, müşteki ve anne babası ile 7 farklı tanığın beyanlarından yola çıkarak şüpheli A.K.’nın çelişkili ifadeler verdiğini değerlendirerek, kamu adına hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

HAPİS CEZASI ALDI

Soruşturma evrakını inceleyen ve tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın farklı tarihlerde 2 kez küçük kıza cinsel istismarda bulunduğuna karar vererek A.K.’yi 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

SADECE 1 GÜN GÖZALTINDA TUTULMUŞ

Mahkeme heyeti tarafından suçu işlediğine karar verilen ve hapis cezası ile cezalandırılan A.K.’nin, olayın yaşanmasının ardından sadece 13 Mart 2019’da 1 gün süreyle gözaltında tutulduğu öğrenildi.