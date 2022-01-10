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- Trabzon’da, mezar taşı hırsızlığı kamerada
Trabzon’da, mezar taşı hırsızlığı kamerada
Akçaabat ilçesinde kabristanlıktaki mezar taşlarını çalan mermer işçisi I.B.’nin hırsızlık anları kameraya yansıdı. I.B., jandarma tarafından hırsızlık için kullandığı araçta yakalandı.
- DHA
- 10.01.2022 - 16:31
- Güncelleme : 10.01.2022 - 16:35
Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi’ndeki kabristanlıkta, mermer mezar taşlarının farklı zamanlarda yerinden sökülerek çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışmada şüphelinin, mermer işçici I.B. (52) olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri tarafından hırsızlık için kullandığı araçla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Trabzon’da, mezar taşı hırsızlığı kamerada
KUCAĞINA ALDIĞI TAŞI BAGAJA KOYDU
Görüntüde, şüphelinin topraktan eliyle söktüğü mezar taşını kucağına alıp, yol kenarındaki otomobilin bagajına koyduğu görüldü.