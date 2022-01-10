Akçaabat ilçesinde kabristanlıktaki mezar taşlarını çalan mermer işçisi I.B.’nin hırsızlık anları kameraya yansıdı. I.B., jandarma tarafından hırsızlık için kullandığı araçta yakalandı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi’ndeki kabristanlıkta, mermer mezar taşlarının farklı zamanlarda yerinden sökülerek çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmada şüphelinin, mermer işçici I.B. (52) olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından hırsızlık için kullandığı araçla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon’da, mezar taşı hırsızlığı kamerada



KUCAĞINA ALDIĞI TAŞI BAGAJA KOYDU

Görüntüde, şüphelinin topraktan eliyle söktüğü mezar taşını kucağına alıp, yol kenarındaki otomobilin bagajına koyduğu görüldü.