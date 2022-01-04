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    Trabzon'da minibüs direksiyonundan uyuşturucu çıktı

    Narkotik şube ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, direksiyon kısmına gizlenmiş fazla sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 10:51
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    Trabzon'da minibüs direksiyonundan uyuşturucu çıktı

    Trabzon narkotik ekipleri ekiplerince dün gece saatlerinde K.V.C. isimli şahıs yönetimindeki bir minibüs durduruldu.

    DİREKSİYONDAN MADDE ÇIKTI

    Minibüsün içinde arama yapan polis ekipleri, narkotik köpeği sayesinde şüphelinin aracın direksiyonuna saklandığı 5,74 gram metamfetamin, 12,04 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap buldu.

    MADDE TİCARETİNDEN 4700 TL ELE GEÇİRİLDİ

    Diğer yandan, minibüs içerisinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 TL para ele geçirilirken, gözaltına alınan K.V.C. isimli şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

    Trabzon da minibüs direksiyonundan uyuşturucu çıktı #1

    Trabzon da minibüs direksiyonundan uyuşturucu çıktı #2


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