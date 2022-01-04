- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Trabzon'da minibüs direksiyonundan uyuşturucu çıktı
Trabzon'da minibüs direksiyonundan uyuşturucu çıktı
Narkotik şube ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, direksiyon kısmına gizlenmiş fazla sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- İHA
- 04.01.2022 - 10:51
Trabzon narkotik ekipleri ekiplerince dün gece saatlerinde K.V.C. isimli şahıs yönetimindeki bir minibüs durduruldu.
DİREKSİYONDAN MADDE ÇIKTI
Minibüsün içinde arama yapan polis ekipleri, narkotik köpeği sayesinde şüphelinin aracın direksiyonuna saklandığı 5,74 gram metamfetamin, 12,04 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap buldu.
MADDE TİCARETİNDEN 4700 TL ELE GEÇİRİLDİ
Diğer yandan, minibüs içerisinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 TL para ele geçirilirken, gözaltına alınan K.V.C. isimli şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.