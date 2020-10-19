Trabzon'da mühimmatla yakalanan gazi: El bombalarını teröristlerden ele geçirdim

Tabancayla rastgele havaya ateş açınca takibe alınarak aracından mühimmat çıkan emekli polis, gözaltına alındı. Emekli polis, el bombalarını arazide teröristlerden ele geçirdiğini söyledi.

Önceki gün akşam saatlerinde, Trabzon'da bulunan Alazlı Mahallesi’nin Cevizli mevkisindeki dere kenarında sohbet eden arkadaş grubundan birinin tabancayla havaya ateş etmesinden rahatsız olan çevre sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen şüpheli M.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, bölgede terk edilmiş 1 araca rastlandı.

ARAÇTAN SİLAH, MERMİ VE EL BOMBASI ÇIKTI

Ekipler, 8 yıl önce özel harekât polisi olarak görev yaptığı Güneydoğu’da teröristlerce girilen çatışmada gözünden yaralanarak gazi olan M.Ö.’ye ait olduğu tespit edilen araçta, savcılık izniyle arama yaptı. Aramada, araç içinde silahlar, mermi ve 2 adet el bombası ele geçirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Gözaltına alınan M.Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği ilçe adliyesinde, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜHİMMATLARI TEDBİR AMAÇLI TAŞIYORMUŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ifadesinde mühimmatları olası terör saldırısından korunmak amacıyla taşıdığını söyleyen M.Ö., şunları söyledi:

''Araçtaki mühimmatlar bana aittir. Bu mühimmatlardan 2 adet el bombasını, daha önce görev yaptığım zamanlarda arazide teröristlerden ele geçirmiştim. Fişeklerin hemen hemen hepsi, yine görev yaptığım zamandan kullanmayanların yerine aldığım mermilerdir. Her ne kadar çatışma olaylarının üzerinden yıllar geçse de, tedbirli olmak, üzerimizden tedirginliği atamadığımız için aracımdaki mühimmatları yanımda taşıyorum. Silah ticareti ise kesinlikle yapmıyorum.''





