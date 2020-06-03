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- Trabzon'da muska operasyonu: 2 gözaltı
Trabzon'da muska operasyonu: 2 gözaltı
- DHA
- 03.06.2020 - 19:56
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, muska yazarak vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Ortahisar ilçesinde tespit ettiği 3 farklı adrese, eş zamanlı baskın düzenledi.
KAVANOZ İÇERİSİNDE MUSKALAR
Baskında muska yazmakta kullanıldığı saptanan 5 ceylan ve 3 tavşan derisi, 3 kavanoz su içinde hazırlanmış muska, çok miktarda muska sarmak için kullanılan jelatin ile fiyat çizelgesinin yer aldığı liste ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tunç döküm heykel, 1 büyük tunç heykel, 2 tunç plaka, üzerinde eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer ile 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişek, 1 kurusıkı tabanca bulundu.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.