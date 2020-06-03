Trabzon'da muska operasyonu: 2 gözaltı

Ortahisar ilçesinde vatandaşları muska yazma yalanıyla dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda, çok sayıda tarihi eser, silah ve muska yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, muska yazarak vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Ortahisar ilçesinde tespit ettiği 3 farklı adrese, eş zamanlı baskın düzenledi.

KAVANOZ İÇERİSİNDE MUSKALAR

Baskında muska yazmakta kullanıldığı saptanan 5 ceylan ve 3 tavşan derisi, 3 kavanoz su içinde hazırlanmış muska, çok miktarda muska sarmak için kullanılan jelatin ile fiyat çizelgesinin yer aldığı liste ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tunç döküm heykel, 1 büyük tunç heykel, 2 tunç plaka, üzerinde eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer ile 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişek, 1 kurusıkı tabanca bulundu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.