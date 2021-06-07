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    Trabzon'da okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

    sevgilisi olduğu öne sürülen B.T.'nin bıçakla saldırdığı Medine Seyis, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 17:57
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    Trabzon'da okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

    Trabzon'nun 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'ndeki 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesinde bekleyen 43 yaşındaki Medine Seyis, yanına gelen ve sevgilisi olduğu iddia edilen B.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

    Karnından bıçaklanan Seyis kanlar içinde yere yığılırken, B.T. de olay yerinden kaçtı.

    AĞIR YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

    İhbar üzerine okul bahçesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Seyis, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

    Trabzon da okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü #1

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis ekipleri, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Trabzon da okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü #2

    Trabzon da okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü #3

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