Trabzon'da öldürülen gencin, ailesinin arabasını kurşunladılar

9 ay önce silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Furkan Öztürk’ün ailesinin park halindeki otomobiline 2 kişi, kurşun yağdırdı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi’nde 15 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda Furkan Birkan Öztürk (29), evinin önünde uğradığı silahla saldırı sonucu ağır yaralandı.

SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan silahlı saldırı olayının ardından polis ekipleri tarafından tespit edilen 2 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AİLESİNİN ARABASINI KURŞUNLADILAR

Yaklaşık 9 ay önce meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından Öztürk Ailesi, gece saatlerinde tekrar silah seslerini duyunca evlerinin önüne indi. Park halindeki aracının kurşunların hedefi olduğunu fark eden Öztürk Ailesi, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDAN İNCELENDİ

Görüntülerde sitenin üst kısmına 2 kişinin bulunduğu bir motosikletin geldiğini ve motosikletten inen bir şahsın aracını 6 el ateş ettiğini gören Öztürk Ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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VALİLİĞİN ÖNÜNE GELEN AİLESİ 'ADALET İSTİYORUZ' DEDİ

Maskeli 2 şahsın yakalanması için polis ekipleri inceleme başlatırken, silahlı saldırıda hayatını kaybeden oğlunun fotoğrafı ile valilik önüne gelen baba Harun Öztürk ve anne Ayhan Öztürk, "Adalet istiyoruz." dedi.