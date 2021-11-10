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    Trabzon'da ölü bulunan gencin evinden uyuşturucu çıktı

    24 yaşındaki gencin evinde ölü bulunmasıyla başlatılan incelemede, uyuşturucu madde tespit edildi.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:59
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    Trabzon'da ölü bulunan gencin evinden uyuşturucu çıktı

    Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 24 yaşındaki Altahan Aksu, evinde fenalık geçirdi.

    İhbar üzerinde olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

    UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

    Olay yeri inceleme ekibi harekete geçerek, genç adamın hayatını kaybettiği evde uyuşturucu maddeye rastladı.

    Aksun'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Trabzon da ölü bulunan gencin evinden uyuşturucu çıktı #1

    OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

    Genç adamın ölüm nedeni, otopsi raporundan sonra belli olacak.

    Polis ekipleri ise olayla ilgili incelemelerini devam ettiriyor.

    Trabzon da ölü bulunan gencin evinden uyuşturucu çıktı #2

    Trabzon da ölü bulunan gencin evinden uyuşturucu çıktı #3

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