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- Trabzon'da ölü bulunan gencin evinden uyuşturucu çıktı
Trabzon'da ölü bulunan gencin evinden uyuşturucu çıktı
24 yaşındaki gencin evinde ölü bulunmasıyla başlatılan incelemede, uyuşturucu madde tespit edildi.
- İHA
- 10.11.2021 - 17:23
- Güncelleme : 10.11.2021 - 17:59
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 24 yaşındaki Altahan Aksu, evinde fenalık geçirdi.
İhbar üzerinde olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Olay yeri inceleme ekibi harekete geçerek, genç adamın hayatını kaybettiği evde uyuşturucu maddeye rastladı.
Aksun'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR
Genç adamın ölüm nedeni, otopsi raporundan sonra belli olacak.
Polis ekipleri ise olayla ilgili incelemelerini devam ettiriyor.