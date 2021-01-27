Of ilçesinin iki ayrı mahallesinde çıkan yangınlara, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi ile Taşanpazarı Mahallesi'nde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Of Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Yazlık Mahallesi'ne gelen ekipler yangına müdahale ederken, bölgenin sarp arazi yapısı ve şiddetli rüzgar yangın söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Taşanpazarı Mahallesi'ndeki yangın bölgesine yakın evlerin ise tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Trabzon'da örtü yangınları