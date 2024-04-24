Trabzon'da otobüs firması başkanına silahlı saldırı

DHA
Bugün öğle saatlerinde Trabzon İskenderpaşa Mahallesi, Tiyatro Sokak’ta Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen(46), ara sokakta yürüdüğü sırada yanına gelen Y.C.K. (23) adlı kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Diz kapaklarından yaralandı
Seymen, diz kapaklarına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi yok
Ameliyata alınan Murat Seymen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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