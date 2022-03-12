Haberler

3. Sayfa Haberleri

Trabzon’da otobüste her kart basımında, ‘o sene bu sene’ sesi duyuldu

Trabzon’da otobüste her kart basımında, ‘o sene bu sene’ sesi duyuldu

Şampiyonluk beklentisi ile coşku ve heyecanın yaşandığı Trabzon’da, toplu taşıma araçlarında kartı okutan vatandaşlar “O sene bu sene” sesiyle karşılaştı.