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- Trabzon’da otobüste her kart basımında, ‘o sene bu sene’ sesi duyuldu
Trabzon’da otobüste her kart basımında, ‘o sene bu sene’ sesi duyuldu
- İHA
- 12.03.2022 - 15:10
- Güncelleme : 12.03.2022 - 15:51
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine 10 hafta kala, en yakın takipçisine 15 puan fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda…
Taraftarlar şimdiden kutlama hazırlıklarına başlarken, yaşanan coşku ve heyecan kente de yansıdı.
Spor Toto Süper Lig'de 67 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'a destek amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentteki halk otobüslerinde farklı bir uygulamaya imza attı.
TRAFİK IŞIKLARI GÖRSELLERİNDEN SONRA, OTOBÜSLERDE YENİ UYGULAMA
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, trafik ışıklarındaki “O sene, bu sene” görsel düzenlemesinin ardından, bu sefer de toplu taşıma araçlarında yeni bir uygulamaya geçti.
Trabzon’da otobüste her kart basımında, ‘o sene bu sene’ sesi duyuldu VİDEO
“O SENE BU SENE”
Belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlar, kartlarını okuttuğunda sıra dışı bir sesle karşılaştı.
Vatandaşların geçişi sırasında kartı okuyan cihazdan, “O sene, bu sene” sesi yükseldi.
Bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Göztepe'yi konuk edeceği maç nedeniyle bugün faaliyete geçirilen uygulama, vatandaşların beğenisini kazandı.
Trabzon'da trafik ışıklarında şampiyonluk mesajı VİDEO ARŞİV