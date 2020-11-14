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    Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Kontrolden çıkıp refüjdeki bariyere çarpan araçtaki sürücü Duygu Deniz Köse yaşamını yitirirken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 14.11.2020 - 15:34
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 17:41
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    Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Trabzon'un Karadeniz Sahil Yolu'na bağlı Beşirli mevkisinde, Duygu Deniz Köse (28) yönetimindeki 34 LU 6872 otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

    1 ÖLÜ, 4 YARALI

    Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

    Olay yerinde hayatını kaybeden Köse'nin cansız bedeni ile araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

    Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Trabzon da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı #1

    Trabzon da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı #2

    Trabzon da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı #3

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