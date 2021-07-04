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    Trabzon'da otomobil kazası: 2 ölü, 4 yaralı

    Otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 15:01
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    Trabzon'da otomobil kazası: 2 ölü, 4 yaralı

    Saat 06.00 sıralarında Trabzon'un Of ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Eskipazar mevkisinde Y.K.'nin kullandığı GD-PJ 809 Almanya plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

    Kazada otomobildeki Zeliha Çatan (38) ve Ayşegül Doğan (22) hayatını kaybetti.

    Sürücü ile E.B.Ç. (1), E.F.Ç. (7) ve E.Ç. (11) yaralandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar kaldırıldıkları Of Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Trabzon da otomobil kazası: 2 ölü, 4 yaralı #1

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