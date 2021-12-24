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    Trabzon'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü

    Akçaabat ilçesinde, otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    • AA
    • 24.12.2021 - 03:54
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 04:00
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    Trabzon'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü

    Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi sahil yolunda, Giresun yönünden Trabzon istikametine giden Sinan Yaylı yönetimindeki 61 ADZ 893 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

    BİR KİŞİ OLAY YERİBDE CAN VERDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

    Kazada otomobilde bulunan Murat Bekar olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Sinan Yaylı, 112 Acil Servis ekiplerince Akçaabat Haçkalıbaba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Trabzon da otomobil tıra çarptı: 1 ölü #1

    Trabzon da otomobil tıra çarptı: 1 ölü #2

    Trabzon da otomobil tıra çarptı: 1 ölü #3

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