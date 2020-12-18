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    Trabzon'da oyun salonuna dönüştürülen öğrenci yurduna baskın

    Polis ekiplerince düzenlenen baskında kumar oynayan 53 kişiye, 166 bin 850 lira para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 18.12.2020 - 11:56
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    Trabzon'da oyun salonuna dönüştürülen öğrenci yurduna baskın

    Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan özel öğrenci yurdunun oyun salonuna çevrildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Adresi belirlenen yurda baskın düzenleyen ekipler, kumar oynayan 53 kişiyi suçüstü yakaladı.

    166 BİN TL CEZA

    Şüphelilere kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 166 bin 850 lira para cezası kesildi. Yurtta yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Trabzon da oyun salonuna dönüştürülen öğrenci yurduna baskın #1

    Trabzon da oyun salonuna dönüştürülen öğrenci yurduna baskın #2

    Trabzon da oyun salonuna dönüştürülen öğrenci yurduna baskın #3

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