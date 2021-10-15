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    Trabzon'da peynir tadarken hayatını kaybetti

    Pazar alışverişi sırasında tatmak için aldığı peynir parçası nefes borusuna kaçan emekli öğretmen Veysel Ayar (69), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 14:40
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    Trabzon'da peynir tadarken hayatını kaybetti

    Trabzon'un Beşikdüzü ilçe merkezinde dün kurulan halk pazarına alışverişe giden 2 çocuk babası emekli öğretmen Veysel Ayar, bir tezgâhtan peynir satın almak istedi.

    Ayar, tadına bakmak istediği peynirden bir parça alıp ağzına attı.

    NEFES BORUSUNA KAÇTI

    Peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu Ayar, aniden fenalaştı.

    Çevredekiler, nefes alamadığını fark ettiği Ayar’a müdahalede bulunup, sağlık ekiplerine haber verdi.

    Gelen sağlık ekibi tarafından müdahale edilen Ayar, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Aort damarında yırtılma da tespit edilen Veysel Acar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Emekli öğretmen için bugün ilçe merkezindeki Çakmak Camiinde Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve meslektaşları katılırken, Veysel Acar kılınan cenaze namazının ardından Ağaçlı mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

     


    Trabzon da peynir tadarken hayatını kaybetti #1

    Trabzon da peynir tadarken hayatını kaybetti #2

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