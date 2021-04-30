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    Trabzon'da polis baskınından kaçmaya çalışan gençler

    Kısıtlamaya rağmen açık olan kafede yakalanan 7 kişinin, balkondan balkona atlayarak kaçışmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 16:55
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    Trabzon'da polis baskınından kaçmaya çalışan gençler

    Trabzon polisi, Kemerkaya Mahallesi'nde salgın tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşteri alan, maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği öğrenilen kafeye baskın yaptı.

    BALKONDAN BALKONA ATLADILAR

    Polisin geldiğini gören bir grup genç, kafenin arka sokağa bakan balkonundan yan binadaki balkona geçerek kaçmaya çalıştı. Kafedeki gençlerin kaçış anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Görüntülerde bir kişinin, "Çekmeyin, sakın yayınlamayın" dediği anlar da dikkat çekti.

    22 BİN TL CEZA YEDİLER

    Kaçma çabaları yetersiz kalan 7 kişiye, salgın tedbirleri ihlalinden toplam 22 bin lira cezai işlem uygulandı.

    Polis kafeyi bastı, balkondan balkona kaçtılar

    Trabzon da polis baskınından kaçmaya çalışan gençler #1

    Trabzon da polis baskınından kaçmaya çalışan gençler #2

    Trabzon da polis baskınından kaçmaya çalışan gençler #3

    Trabzon da polis baskınından kaçmaya çalışan gençler #4

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