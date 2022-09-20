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    Trabzon'da polis memuru kadın başından vurulmuş halde bulundu

    Polis lojmanından silah sesi duyan mahalleli durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını kırarak içeri girdiğinde yerde yatan kişinin meslektaşları olduğunu belirledi.
    • 20.09.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 09:25
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    Trabzon'da polis memuru kadın başından vurulmuş halde bulundu

    Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde görevli olan 45 yaşındaki kadın polis memuru İlknur Erim Bahadır, polis lojmanında ölü bulundu.

    1 çocuk annesi Bahadır'ın evinden gece saatlerinde silah sesi geldi.

    Meslektaşlarını başından vurulmuş halde buldular

    Mahallelinin durumu ihbar etmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını girerek içeri girdi ve meslektaşları İlknur Erim Bahadır’ı başından vurulmuş halde buldu.

    Trabzon da polis memuru kadın başından vurulmuş halde bulundu #1

    Boşanma aşamasında olduğu öğrenildi

    İntihar şüphesi üzerinde durulurken, olay yerinde ise Bahadır’ın silahı ve bir kovan bulundu.

    Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İlknur Erim Bahadır’ın boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktı.

    Cenaze Samsun'a gönderilecek

    İHA'nın aktarımına göre; ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, Samsun nüfusuna kayıtlı olan genç kadının cenazesi otopsi sonrasında memleketine gönderilecek.

    Trabzon da polis memuru kadın başından vurulmuş halde bulundu #2

    Trabzon da polis memuru kadın başından vurulmuş halde bulundu #3


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