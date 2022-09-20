Haberler

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'da polis memuru kadın başından vurulmuş halde bulundu

Trabzon'da polis memuru kadın başından vurulmuş halde bulundu

Polis lojmanından silah sesi duyan mahalleli durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını kırarak içeri girdiğinde yerde yatan kişinin meslektaşları olduğunu belirledi.