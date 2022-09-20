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- Trabzon'da polis memuru kadın başından vurulmuş halde bulundu
Trabzon'da polis memuru kadın başından vurulmuş halde bulundu
- 20.09.2022 - 08:43
- Güncelleme : 20.09.2022 - 09:25
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde görevli olan 45 yaşındaki kadın polis memuru İlknur Erim Bahadır, polis lojmanında ölü bulundu.
1 çocuk annesi Bahadır'ın evinden gece saatlerinde silah sesi geldi.
Meslektaşlarını başından vurulmuş halde buldular
Mahallelinin durumu ihbar etmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını girerek içeri girdi ve meslektaşları İlknur Erim Bahadır’ı başından vurulmuş halde buldu.
Boşanma aşamasında olduğu öğrenildi
İntihar şüphesi üzerinde durulurken, olay yerinde ise Bahadır’ın silahı ve bir kovan bulundu.
Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İlknur Erim Bahadır’ın boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktı.
Cenaze Samsun'a gönderilecek
İHA'nın aktarımına göre; ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, Samsun nüfusuna kayıtlı olan genç kadının cenazesi otopsi sonrasında memleketine gönderilecek.