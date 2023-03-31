Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs yandı Rize'den Malatya'ya göreve giden polisleri taşıyan otobüs, Trabzon'un Maçka ilçesinde alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yanan otobüsteki polisler, başka bir vasıtayla Malatya'ya hareket etti.

AA

Deprem bölgesi Malatya'ya göreve giden polisleri taşıyan otobüs, Rize'den hareket edip gece saatlerinde ulaştığı Trabzon'un Maçka ilçesindeki Zigana Dağı'nın Hamsiköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yaralanan olmadı

Motor kısmında başlayıp kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü ve yolcular, hemen otobüsten indi.

Neyse ki yaralanan kimse olmadı.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başka otobüsle gittiler

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Polisler ise başka bir otobüsle Malatya'ya hareket etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.