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    Trabzon'da scooter ile küçük çocuğun çarpışma anı kamerada

    Uzunsokak'ta ailesiyle yürürken bir anda koşmaya başlayan çocuk, scooterlı gençlerin altında kaldı. Yaşanan feci kaza anı ise kameraya yansıdı.
    • 13.04.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 12:37
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    Trabzon'da scooter ile küçük çocuğun çarpışma anı kamerada

    Trabzon'un işlek caddesi Uzunsokak'ta ailesiyle yürüyen küçük çocuk bir anda fırladı.

    Trafiğe kapalı olan sokak üzerinde scooter süren ikili ise bir anda koşmaya başlayan çocuğa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle küçük çocuk ve scooter kullanan ikili yola savruldu.

    O anlar kamerada

    DHA'nın haberine göre, yaralanmanın olmadığı kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntüde, çocuğa çarpan scooterdeki 2 arkadaşın uçarak yola savrulduğu, çevredekilerin yardıma koştuğu, korku yaşayan annenin de çocuğuna sarıldığı görülüyor.

    Trabzon'da scooter ile küçük çocuğun çarpışma anı kamerada VİDEO

    Trabzon da scooter ile küçük çocuğun çarpışma anı kamerada #1


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