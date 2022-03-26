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    Trabzon'da seyir halindeki jipe silahlı saldırı: 1 yaralı

    Akçaabat ilçesinde jipiyle ilerleyen sürücü, bir anda silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken şüpheli, ekipler tarafından aranıyor.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 16:30
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    Trabzon'da seyir halindeki jipe silahlı saldırı: 1 yaralı

    Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Söğütlü mahallesi civarında jip sürücüsü silahlı saldırıya uğradı.

    S.T yönetimindeki 61 KL 951 plakalı jipe kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş edildi.

    YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Saldırıda jip sürücüsü S.T yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    ŞÜPHELİ ŞAHIS HER YERDE ARANIYOR

    Saldırı sonrası Trabzon Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede boş kovan incelemesinde bulunurken, olayın zanlısı olarak O.K. isimli şahsın arandığı öğrenildi.

    Trabzon da seyir halindeki jipe silahlı saldırı: 1 yaralı #1

    Trabzon da seyir halindeki jipe silahlı saldırı: 1 yaralı #2

    Trabzon da seyir halindeki jipe silahlı saldırı: 1 yaralı #3


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