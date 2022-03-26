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- Trabzon'da seyir halindeki jipe silahlı saldırı: 1 yaralı
Trabzon'da seyir halindeki jipe silahlı saldırı: 1 yaralı
Akçaabat ilçesinde jipiyle ilerleyen sürücü, bir anda silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken şüpheli, ekipler tarafından aranıyor.
- İHA
- 26.03.2022 - 16:30
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Söğütlü mahallesi civarında jip sürücüsü silahlı saldırıya uğradı.
S.T yönetimindeki 61 KL 951 plakalı jipe kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş edildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırıda jip sürücüsü S.T yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ ŞAHIS HER YERDE ARANIYOR
Saldırı sonrası Trabzon Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede boş kovan incelemesinde bulunurken, olayın zanlısı olarak O.K. isimli şahsın arandığı öğrenildi.